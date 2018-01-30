 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из-за истории против Польши ведут гибридную войну, - Дуда

Президент Польши заявил, что поляки имеют право отстаивать историческую правду и защищать себя от фальсификации истории

Об этом Дуда заявил в эфире телеканала TVP Info, передает "Европейская правда".

Президент Польши отметил, что не очень понимает, почему реакция израильской стороны на изменения в Закон об институте национальной памяти была такой "импульсивным и отрицательной".

"Мы должны спокойно выяснить этот вопрос. В то же время, нам нельзя от этого отказаться. У нас есть право защищать собственную историческую правду, потому что во время Второй мировой войны 6 млн польских граждан погибли, в том числе в немецких концлагерях" , - сказал он.

Дуда также обратил внимание, что в последнее время появляется очень много дезинформации о Польше. По мнению президента, это "своеобразная форма гибридной войны, связанная с введением в публичный оборот ложной информации и обвинений".

Напомним, согласно принятым изменениям в закон об Институте национальной памяти, каждому, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях Третьего рейха, грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Законом также запрещается употребление выражения "польские лагеря смерти". Действие закона распространяется и на граждан других государств.

Израильские власти раскритиковала новый закон. В частности, с критикой выступили премьер Израиля Беньямин Нетаниягу и посол Израиля в Польше Анна Азара, которая отметила, что закон позволит наказывать даже тех, кто пережил Холокост, за их показания.

МИД Израиля заявил, что новый закон "не будет способствовать выявлению исторической правды и может повредить свободе проведения исследований".

Однако в Польше не видят необходимости во внесении поправок в закон об Институте национальной памяти, изменения в который вызвали возмущение Израиля.

  • Напомним, президент Польши Дуда "тщательно проанализирует" законопроект, предполагающий уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой бандеровской идеологии.
  • 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды  "бандеровской идеологии".
  • Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.
  • В ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
  • В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой бандеровской идеологии касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2018 вторник

больше новостей

30 января, 2018 вторник

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать