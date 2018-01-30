Из-за истории против Польши ведут гибридную войну, - Дуда

30 января, 2018, 16:10

Президент Польши заявил, что поляки имеют право отстаивать историческую правду и защищать себя от фальсификации истории

Об этом Дуда заявил в эфире телеканала TVP Info, передает "Европейская правда".

Президент Польши отметил, что не очень понимает, почему реакция израильской стороны на изменения в Закон об институте национальной памяти была такой "импульсивным и отрицательной".

"Мы должны спокойно выяснить этот вопрос. В то же время, нам нельзя от этого отказаться. У нас есть право защищать собственную историческую правду, потому что во время Второй мировой войны 6 млн польских граждан погибли, в том числе в немецких концлагерях" , - сказал он.

Дуда также обратил внимание, что в последнее время появляется очень много дезинформации о Польше. По мнению президента, это "своеобразная форма гибридной войны, связанная с введением в публичный оборот ложной информации и обвинений".

Напомним, согласно принятым изменениям в закон об Институте национальной памяти, каждому, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях Третьего рейха, грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Законом также запрещается употребление выражения "польские лагеря смерти". Действие закона распространяется и на граждан других государств.

Израильские власти раскритиковала новый закон. В частности, с критикой выступили премьер Израиля Беньямин Нетаниягу и посол Израиля в Польше Анна Азара, которая отметила, что закон позволит наказывать даже тех, кто пережил Холокост, за их показания.

МИД Израиля заявил, что новый закон "не будет способствовать выявлению исторической правды и может повредить свободе проведения исследований".

Однако в Польше не видят необходимости во внесении поправок в закон об Институте национальной памяти, изменения в который вызвали возмущение Израиля.