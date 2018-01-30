Из-за истории против Польши ведут гибридную войну, - Дуда
Об этом Дуда заявил в эфире телеканала TVP Info, передает "Европейская правда".
Президент Польши отметил, что не очень понимает, почему реакция израильской стороны на изменения в Закон об институте национальной памяти была такой "импульсивным и отрицательной".
"Мы должны спокойно выяснить этот вопрос. В то же время, нам нельзя от этого отказаться. У нас есть право защищать собственную историческую правду, потому что во время Второй мировой войны 6 млн польских граждан погибли, в том числе в немецких концлагерях" , - сказал он.
Дуда также обратил внимание, что в последнее время появляется очень много дезинформации о Польше. По мнению президента, это "своеобразная форма гибридной войны, связанная с введением в публичный оборот ложной информации и обвинений".
Напомним, согласно принятым изменениям в закон об Институте национальной памяти, каждому, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях Третьего рейха, грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Законом также запрещается употребление выражения "польские лагеря смерти". Действие закона распространяется и на граждан других государств.
Израильские власти раскритиковала новый закон. В частности, с критикой выступили премьер Израиля Беньямин Нетаниягу и посол Израиля в Польше Анна Азара, которая отметила, что закон позволит наказывать даже тех, кто пережил Холокост, за их показания.
МИД Израиля заявил, что новый закон "не будет способствовать выявлению исторической правды и может повредить свободе проведения исследований".
Однако в Польше не видят необходимости во внесении поправок в закон об Институте национальной памяти, изменения в который вызвали возмущение Израиля.
- Напомним, президент Польши Дуда "тщательно проанализирует" законопроект, предполагающий уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой бандеровской идеологии.
- 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".
- Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.
- В ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
- В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой бандеровской идеологии касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".
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