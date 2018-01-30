Из Госпогранслужбы уволили более 700 коррупционеров

30 января, 2018, 16:32

В связи с причастностью к коррупционной деятельности из Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) уволены 742 человека

Об этом заявил председатель ГПСУ Петр Цигикал, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В рамках антикоррупционной программы реформированные подразделения внутренней безопасности и введены новые формы предупреждения коррупционных действий. Так, по негативным статьям уволены 742 человека, 31 из них – с лишением воинского звания, 12 – по приговору суда. К административной ответственности привлечены 10, к уголовной – 26 человек", – рассказал Цигикал во время ежегодной коллегии.

В то же время он отметил, что от получения неправомерной выгоды отказались около 1,1 тысячи пограничников.