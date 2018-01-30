Из Госпогранслужбы уволили более 700 коррупционеров
30 января, 2018, 16:32
В связи с причастностью к коррупционной деятельности из Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) уволены 742 человека
Об этом заявил председатель ГПСУ Петр Цигикал, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
"В рамках антикоррупционной программы реформированные подразделения внутренней безопасности и введены новые формы предупреждения коррупционных действий. Так, по негативным статьям уволены 742 человека, 31 из них – с лишением воинского звания, 12 – по приговору суда. К административной ответственности привлечены 10, к уголовной – 26 человек", – рассказал Цигикал во время ежегодной коллегии.
В то же время он отметил, что от получения неправомерной выгоды отказались около 1,1 тысячи пограничников.
- По данным опроса, проведенного представителями Американской торговой палаты в Украине, наиболее коррумпированными учреждениями респонденты назвали суды (71%), налоговые и таможенные органы Государственной фискальной службы (54%), а также местные органы власти (34%).
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