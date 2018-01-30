Информационная угроза России не исчезнет, ожидаем вмешательства в выборы-2018, - ЦРУ
Об этом заявил глава американского Центрального разведывательного управления Майк Помпео в интервью изданию BBC.
Он отметил, что у российской власти уже есть целая история по поводу проведения информационных кампаний в других странах, и она продолжает это делать, ведь сейчас технологии стали более дешевыми и простыми.
По его словам, российская угроза в этом плане не исчезает, Кремль уже давно этим занимается и, как ожидают в ЦРУ, продолжит это делать.
Помпео также ответил на вопрос, ожидает ли он вмешательства России в выборы в Конгресс, которые состоятся 6 ноября 2018 года.
"Конечно, я ожидаю, что они это сделают, но я уверен, что США будут иметь возможность провести свободные и честные выборы", - сказал Помпео.
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- Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США расширяет расследование российского вмешательства в выборы.
- Россия проплатила в Facebook пропаганду, направленную на ключевые для победы Дональда Трампа штаты.
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