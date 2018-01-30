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Информационная угроза России не исчезнет, ожидаем вмешательства в выборы-2018, - ЦРУ

В американском ЦРУ уверены, что Кремль продолжит вмешательство в выборы США, в частности в те, что пройдут в 2018 году

Об этом заявил глава американского Центрального разведывательного управления Майк Помпео в интервью изданию BBC.

Он отметил, что у российской власти уже есть целая история по поводу проведения информационных кампаний в других странах, и она продолжает это делать, ведь сейчас технологии стали более дешевыми и простыми.

По его словам, российская угроза в этом плане не исчезает, Кремль уже давно этим занимается и, как ожидают в ЦРУ, продолжит это делать.

Помпео также ответил на вопрос, ожидает ли он вмешательства России в выборы в Конгресс, которые состоятся 6 ноября 2018 года.

"Конечно, я ожидаю, что они это сделают, но я уверен, что США будут иметь возможность провести свободные и честные выборы", - сказал Помпео.

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