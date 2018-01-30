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Высокое содержание сахара в крови снижает умственные способности, и речь не о диабете, - ученые

Люди с повышенным содержанием сахара в крови, даже если они не страдают от диабета, более склонны к снижению умственных способностей в долгосрочной перспективе, чем здоровые

К такому выводу пришли исследователь Имперского колледжа Лондона, пишет Science Alert.

Эта работа - не первая, которая связывает диабет с ухудшением когнитивных функций, но она ясно показывает, что уровень сахаров является не только показатели нашего здорового питания, но и прогнозирует то, как наш мозг будет переносить возрастные изменения.

"Наши открытия указывают на те, что меры по предотвращению развития диабета, а также стратегии контроля уровня сахара могут помочь смягчить постепенное ухудшение когнитивных способностей в долгосрочной перспективе", - объясняют ученые.

Источником информации для их исследования послужили данные, которые собирали с 2002 года у жителей Британии 50 лет и старше. Выбрав более 5 тыс. из них со средним возрастом 66 лет, специалисты изучили их умственные способности в динамике, с 2004-2005 гг. до 2014-2015 кроме того, они наблюдали за уровнем HbA1c, гликированным гемоглобином, биохимическими показателями среднего содержания сахаров в крови.

Определенный естественный спад когнитивных функций был свойтвенен всем участникам эксперимент, но у тех, у кого уровень гликогемоглобина был повышенным, этот процесс проходил более резко, что было зафиксировано в ряде тестов.

При этом доля сахара в крови не обязательно должна была быть присущей больным диабетом. Даже повышения на 6%-6,4% достаточно, чтобы стимулировать ускоренное снижение умственных способностей.

"Наше исследование зафиксировало линейную корреляцию между уровнем HbA1c и снижением когнитивных способностей, вне зависимости от диабетическая статуса", - говорят исследователи.

Ученые отмечают, что пока рано составлять рекомендации по профилактике подобных процессов, но уже можно сделать вывод, что отсутствие диабета 2-го типа не означает, что можно безнаказанно употреблять столько углеводов, сколько хочется.

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