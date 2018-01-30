Встреча Волкера и Суркова не дала никакого результата, - Климкин
30 января, 2018, 18:18
Встреча в Давосе представителей российской и американской стороны не была эффективной для урегулирования ситуации на Донбассе
По мнению Климкина, встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера не дала никаких результатов. Однако Украина продолжит давить на Россию с целью имплементации плана по урегулированию ситуации на Донбассе.
“Надеюсь, что последние события, в том числе с американской стороны, тоже “помогут” России понять, что ее предложения относительно телохранителей для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия”, - подчеркнул Климкин.
Читайте также: 20 тысяч миротворцев для Донбасса. Почему "голубые каски" опасны для Украины
- Встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера состоялась 27 января в Дубае. Представители России и США обсудили размещение миротворцев на территории Донбасса, восстановление российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и закон об реинтеграцию Донбасса.
- Сразу после встречи помощник президента России Владислав Сурков назвал "конструктивными" предложения Курта Волкера относительно миротворцев на Донбассе.
- Ранее Павел Климкин рассказывал, что переговоры относительно введения миротворцев ООН на Донбасс проходят сложно из-за недоверия России к ООН.
- 26 января МИД призвал Россию к созданию зоны безопасности вдоль границы на Донбассе.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-