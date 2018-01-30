Встреча Волкера и Суркова не дала никакого результата, - Климкин

30 января, 2018, 18:18

Встреча в Давосе представителей российской и американской стороны не была эффективной для урегулирования ситуации на Донбассе

По мнению Климкина, встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера не дала никаких результатов. Однако Украина продолжит давить на Россию с целью имплементации плана по урегулированию ситуации на Донбассе.

“Надеюсь, что последние события, в том числе с американской стороны, тоже “помогут” России понять, что ее предложения относительно телохранителей для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия”, - подчеркнул Климкин.

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