Все российские олигархи из "списка Путина" есть в рейтинге Forbes. СМИ подсчитали их состояние
Об этом пишет российское "РБК".
Состояние каждого из 96 олигархов оценивается в более $1 млрд.
По версии Forbes, их совокупное состояние составляет более $386 млрд.
Заметим, в "Кремлевский доклад", в частности, попали Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Алишер Усманов, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, Леонид Михельсон, Владимир Евтушенков, совладелец Альфа-банка Петр Авен.
Справка:
"Кремлевский доклад" с перечнем российских чиновников, близких к Путину, и олигархов составлен в соответствии с законом "О противодействии противникам США с помощью санкций", который был принят в США летом 2017 года.
"Кремлевский доклад" не предусматривает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.
Напомним, 30 января Министерство финансов США опубликовало "Кремлевский доклад", в котором названы имена 210 ближайших к президенту России Владимиру Путину российских чиновников и олигархов.
Российские политики из окружения Путина отреагировали на внесение их в список.
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