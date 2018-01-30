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Все российские олигархи из "списка Путина" есть в рейтинге Forbes. СМИ подсчитали их состояние

Российские олигархи, которые стали фигурантами "Кремлевского доклада", обнародованного Министерством финансов США, являются участниками списка Forbes

Об этом пишет российское "РБК".

Состояние каждого из 96 олигархов оценивается в более $1 млрд.

По версии Forbes, их совокупное состояние составляет более $386 млрд.

Заметим, в "Кремлевский доклад", в частности, попали Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Алишер Усманов, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, Леонид Михельсон, Владимир Евтушенков, совладелец Альфа-банка Петр Авен.

Справка:

"Кремлевский доклад" с перечнем российских чиновников, близких к Путину, и олигархов составлен ​​в соответствии с законом "О противодействии противникам США с помощью санкций", который был принят в США летом 2017 года.

"Кремлевский доклад" не предусматривает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.

Напомним, 30 января Министерство финансов США опубликовало "Кремлевский доклад", в котором названы имена 210 ближайших к президенту России Владимиру Путину российских чиновников и олигархов.
Российские политики из окружения Путина отреагировали на внесение их в список.

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