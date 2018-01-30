Все российские олигархи из "списка Путина" есть в рейтинге Forbes. СМИ подсчитали их состояние

30 января, 2018, 11:21

Российские олигархи, которые стали фигурантами "Кремлевского доклада", обнародованного Министерством финансов США, являются участниками списка Forbes

Об этом пишет российское "РБК".

Состояние каждого из 96 олигархов оценивается в более $1 млрд.

По версии Forbes, их совокупное состояние составляет более $386 млрд.

Заметим, в "Кремлевский доклад", в частности, попали Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Алишер Усманов, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, Леонид Михельсон, Владимир Евтушенков, совладелец Альфа-банка Петр Авен.

Справка:

"Кремлевский доклад" с перечнем российских чиновников, близких к Путину, и олигархов составлен ​​в соответствии с законом "О противодействии противникам США с помощью санкций", который был принят в США летом 2017 года.

"Кремлевский доклад" не предусматривает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.

Напомним, 30 января Министерство финансов США опубликовало "Кремлевский доклад", в котором названы имена 210 ближайших к президенту России Владимиру Путину российских чиновников и олигархов.

Российские политики из окружения Путина отреагировали на внесение их в список.