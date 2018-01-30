Во Львове на месте российского культурного центра появится “Дом ветерана”
30 января, 2018, 17:22
Львовский городской совет выделит 6,5 млн гривен на создание “Дома ветерана” на месте российского культурного центра
Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.
На реконструкцию здания по улице Короленко, 1а во Львове выделят 6,5 млн гривен. В обновленном здании хотят обустроить “Дом ветеранов”. Соответствующее выделение средств предусматривает бюджет развития областного казначейства на 2018 год.
Финансирование этого проекта стало возможным благодаря включению этого помещения в перечень капитального строительства объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения.
- В мае сотрудники управления юстиции во Львовской области выселили Российский культурный центр из помещения на улице Короленко.
- 13 января активисты-националисты повесили цепь на ворота Российского культурного центра в Киеве.
- К тому же этот культурный центр облили краской.
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