Во Львове на месте российского культурного центра появится “Дом ветерана”

30 января, 2018, 17:22

Львовский городской совет выделит 6,5 млн гривен на создание “Дома ветерана” на месте российского культурного центра

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.

На реконструкцию здания по улице Короленко, 1а во Львове выделят 6,5 млн гривен. В обновленном здании хотят обустроить “Дом ветеранов”. Соответствующее выделение средств предусматривает бюджет развития областного казначейства на 2018 год.

Финансирование этого проекта стало возможным благодаря включению этого помещения в перечень капитального строительства объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения.