 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Во Львове на месте российского культурного центра появится “Дом ветерана”

Львовский городской совет выделит 6,5 млн гривен на создание “Дома ветерана” на месте российского культурного центра

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.

На реконструкцию здания по улице Короленко, 1а во Львове выделят 6,5 млн гривен. В обновленном здании хотят обустроить “Дом ветеранов”. Соответствующее выделение средств предусматривает бюджет развития областного казначейства на 2018 год.

Финансирование этого проекта стало возможным благодаря включению этого помещения в перечень капитального строительства объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2018 вторник

больше новостей

30 января, 2018 вторник

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать