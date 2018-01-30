Во Львове хотят демонтировать храм Московского патриархата, потому что он незаконный. В МП называют это "грешными рейтингами"

30 января, 2018, 10:00

28 января во Львове несколько десятков человек устроили акцию протеста возле церкви Московского патриархата на просп. Красной Калины, которая, по их словам, возведена незаконно, а потому ее нужно демонтировать

Об этом сообщает Дивись.info.

Пикетчики пришли с плакатами и мягкими игрушками, чтобы выразить мирный протест. Зато произошли столкновения с представителями Московского патриархата. После этого сторонники УПЦ МП сразу зашли в храм. Церковь окружила полиция, пока в храме проходила служба, передает "Вслух".

По информации полиции, митинг был санкционированным. В мероприятии принимали участие около 30 человек.

Накануне во время заседания сессии депутат Львовского горсовета, "свободовец" Андрей Карбовнык требовал демонтировать храм.

Как сообщает Zaxid.net, 29 января пресс-служба Львовской епархии УПЦ МП официально прокомментировала призывы протестующих демонтировать храм.

В заявлении указано, что конфликт вокруг храма искусственно создают радикальные организации для получения политической поддержки.

"Все обвинения представителей "Свободы" и других радикальных сил, которые пытаются разрушить межконфессиональный мир в Львове, являются абсурдными. Конфликт, который произошел во время воскресного Богослужения 28 января, является искусственно выдуманным и безосновательно организованным силами, которые на святом хотят заработать свои грешные рейтинги", - отмечают в заявлении пресс-службы Львовской епархии УПЦ МП.

Там также утверждают, что храм построен законно, что подтверждено рядом решений львовских судов.

При этом, согласно письму Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля во Львове от 12.09.2017 года и письму исполкома Львовского горсовета от 14.08.2017 года, религиозная община УПЦ (МП) построило объект недвижимого имущества без каких-либо разрешительной документации, а земельный участок на пр. Красной Калины, 89 самовольно захватила без никаких прав на землепользование.