Во Львове число больных корью за полмесяца увеличилось более чем вдвое, по области уже 254 пациента

30 января, 2018, 18:56

Во Львовской области по состоянию на вторник, 30 января, корью заболели 254 человека, из них 192 - дети

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Только за минувшие сутки зарегистрировано 19 случаев заболевания, из них 13 - среди детей. В больницы с начала года госпитализированы 138 человек, из них 98 - дети.

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Наибольшее количество больных зарегистрировано во Львове - 169 человек, из них 129 дети. Ранее, по состоянию на 15 января, во Львове было зарегистрировано 74 заболевших корью, из которых 49 - дети школьного возраста. Таким образом, в течение двух недель количество больных в областном центре увеличилось в 2,3 раза.

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