Во Львове число больных корью за полмесяца увеличилось более чем вдвое, по области уже 254 пациента
30 января, 2018, 18:56
Во Львовской области по состоянию на вторник, 30 января, корью заболели 254 человека, из них 192 - дети
Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
Только за минувшие сутки зарегистрировано 19 случаев заболевания, из них 13 - среди детей. В больницы с начала года госпитализированы 138 человек, из них 98 - дети.
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Наибольшее количество больных зарегистрировано во Львове - 169 человек, из них 129 дети. Ранее, по состоянию на 15 января, во Львове было зарегистрировано 74 заболевших корью, из которых 49 - дети школьного возраста. Таким образом, в течение двух недель количество больных в областном центре увеличилось в 2,3 раза.
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- Напомним, ранее сообщалось о 126 заболевших корью на Днепропетровщине.
- Еженедельно в Украине фиксируют до 800 новых случаев заболевания корью.
- В МЗ заявили, что вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
- По данным главы МЗ Ульяны Супрун, с момента вспышки кори умерли уже 8 человек.
- В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы.
- Власти Запорожья сообщила о 122 заболевших корью в области корью.
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