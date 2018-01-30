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Во Львове число больных корью за полмесяца увеличилось более чем вдвое, по области уже 254 пациента

Во Львовской области по состоянию на вторник, 30 января, корью заболели 254 человека, из них 192 - дети

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Только за минувшие сутки зарегистрировано 19 случаев заболевания, из них 13 - среди детей. В больницы с начала года госпитализированы 138 человек, из них 98 - дети.

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Наибольшее количество больных зарегистрировано во Львове - 169 человек, из них 129 дети. Ранее, по состоянию на 15 января, во Львове было зарегистрировано 74 заболевших корью, из которых 49 - дети школьного возраста. Таким образом, в течение двух недель количество больных в областном центре увеличилось в 2,3 раза.

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