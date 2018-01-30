Вблизи Ивано-Франковска кран упал на грузовик, двое погибших

30 января, 2018, 13:22

В Хриплине под Ивано-Франковском порывом ветра на кабину грузовика опрокинуло так называемый козловой кран, двое работников железной дороги погибли

Об этом сообщает "КУРС".

Конструкции 36-тонного крана упали прямо на кабину.

Спасатели спецоборудованием разрезают кабину, чтобы освободить тела погибших из грузовика.

Представитель железной дороги Ярослав Лучко заявил, что кран был нормально прикреплен, но сильный порыв ветра сдул его.

"В 8 часов 40 минут произошел этот случай, я сразу выехал на место. Будет тщательное расследование. Кран сорвало из-за штормового ветра, погибли работники железной дороги, личности устанавливаются, но они не местные. Семьям будет возмещение", - сообщил Лучко.

Как рассказал представитель ГСЧС в Ивано-Франковской области Петр Василик, кран упал на грузовик подрядной фирмы, с которой работает железная дорога. Крышу кабины фактически приплюснуло к самому полу.