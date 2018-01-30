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В Индии томограф затянул внутрь мужчину, который умер через 10 минут

В больнице индийского Мумбаи томограф затянул внутрь мужчину, из-за чего тот получил травмы, несовместимые с жизнью

Об инциденте сообщает The New Indian Express.

32-летний Раджеш Мару зашел с кислородным баллоном в помещение, где работал аппарат МРТ. Баллон Мару принес для пожилой родственницы, которую сопровождал при процедуре сканирования. Хотя во время работы аппарата запрещено проносить в помещение металлические предметы, сотрудник больницы заверил их, что все будет в порядке и они делают так каждый день. Кроме того, он сказал, что аппарат уже выключен. Врач и оператор томографа никак не отреагировали.

Когда Мару вошел в помещение, его мгновенно затянуло внутрь сканера мощным магнитом. Врачи бросились ему на помощь, но он уже через 10 минут скончался в реанимации от большого кровотечения.

Работники больницы, которые присутствовали при инциденте, находятся под следствием и обвиняются в убийстве по неосторожности.

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