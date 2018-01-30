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В США вымерла редкая восточная пума

В США восточную пуму (Felis concolor couguar), известную также как горный лев, исключили из перечня диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признали вымершей

Об этом сообщает сайт Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

"Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США изымает вымершую восточную пуму из Федерального списка дикой природы, находящейся под угрозой, исправляя норму, хранившую этот вид несмотря на то, что она, возможно, вымерла за много десятилетий до того, как был принят Закон о вымирании видов (ESA)", - говорится в заявлении.

Данные исследователей, которые охватывают 21 штат и канадские провинции, доказывают, что восточная пума, скорее всего, вымерла минимум 70 лет назад.

Ранее эта крупнейшая в США кошка была распространена во всех восточных штатах. Канада, где также водилась восточная пума, еще не объявила о своей позиции по этому вопросу.

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