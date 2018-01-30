В США опубликовали "список 210 друзей" Путина. Стали известны их имена

30 января, 2018, 08:05

Министерство финансов США опубликовало "Кремлевский доклад", в котором названы имена самых близких к президенту России Владимиру Путину российских чиновников и олигархов

Об этом сообщает AP.

Всего в "списке Путина" 210 имен - 114 должностных лиц и 96 олигархов.

В список попали российские олигархи Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Петр Авен, Елена Батурина, братья Ананьевы, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Филарет Гальчев, Роман Авдеев, Михаил Гуцериев, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Игорь Кесаев, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев, Владимир Лисин, Зиявудин Магомедов, Искандер Махмудов, Александр Мамут, Леонид Михельсон, Юрий Мильнер, Борис Минц, Алексей Мордашов, Год Нисанов, Михаил Прохоров, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашников, Кирилл Шамалов, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Аркадий Волож, Владимир Евтушенков.

В списке также указаны чиновники, среди которых премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава МИД России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава администрации Путина Андрей Вайно, его первый заместитель Алексей Громов, помощник президента Владислав Сурков, мэр Москвы Сергей Собянин, спикеры Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава ФСБ Александр Бортников.

BRK: Treasury lists 114 high-level Russian Govt officials. Here it is >> pic.twitter.com/Yec2XeY46f — Christina Wilkie (@christinawilkie) January 30, 2018

BREAKING: Treasury list of Russian Oligarchs released. “Those individuals who, according to reliable public sources, have an estimated net worth of $1 billion or more.”



Here's the list. pic.twitter.com/x7crtZNU5f — Christina Wilkie (@christinawilkie) January 30, 2018

Как пишет "Голос Америки", список людей из ближайшего окружения Путина - это лица, которые открыто или косвенно были причастны к войнам в Чечне, Грузии, Украине и Сирии, громким убийствам оппозиционных лидеров, журналистов и общественных активистов и участники коррупционных схем.

Эксперты считают, что у близких к Путину чиновников и бизнесменов из этого списка могут возникнуть серьезные проблемы.

Отмечается, что речь идет об Акте противодействия американским соперникам через санкции, или Caatsa - закон, который президент Трамп подписал в августе. Жесткое новое законодательство имеет целью наказать Кремль за вероятное вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

Закон требует, чтобы Министерство финансов США опубликовало подробный доклад с перечнем "высокопоставленных иностранных политических фигур и олигархов в России", включительно с лицами, близкими к Путину, стоимость их имущества и известные источники их доходов.