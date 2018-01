В США опубликовали "список 210 друзей" Путина. Стали известны их имена

Об этом сообщает AP.

Всего в "списке Путина" 210 имен - 114 должностных лиц и 96 олигархов.

В список попали российские олигархи Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Петр Авен, Елена Батурина, братья Ананьевы, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Филарет Гальчев, Роман Авдеев, Михаил Гуцериев, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Игорь Кесаев, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев, Владимир Лисин, Зиявудин Магомедов, Искандер Махмудов, Александр Мамут, Леонид Михельсон, Юрий Мильнер, Борис Минц, Алексей Мордашов, Год Нисанов, Михаил Прохоров, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашников, Кирилл Шамалов, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Аркадий Волож, Владимир Евтушенков.

В списке также указаны чиновники, среди которых премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава МИД России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава администрации Путина Андрей Вайно, его первый заместитель Алексей Громов, помощник президента Владислав Сурков, мэр Москвы Сергей Собянин, спикеры Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава ФСБ Александр Бортников.

BRK: Treasury lists 114 high-level Russian Govt officials. Here it is >> pic.twitter.com/Yec2XeY46f

BREAKING: Treasury list of Russian Oligarchs released. “Those individuals who, according to reliable public sources, have an estimated net worth of $1 billion or more.”



Here's the list. pic.twitter.com/x7crtZNU5f