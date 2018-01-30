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В "Борисполе" задержали вербовщика "Исламского государства", которого разыскивал Интерпол

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники задержали вербовщика боевиков в террористические группировки

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Гражданина Кыргызстана, которого разыскивал Интерпол за причастность к террористическим организациям, задержали сегодня пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь".

Иностранец прибыл в Киев рейсом из Анкары. По предварительной информации пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске как лицо, которое является вербовщиком боевиков в террористические группировки.

Иностранца пограничники задержали и передали сотрудникам Национальной полиции. О происшествии проинформировано украинское бюро Интерпола Киева.

В пресс-центре Госпогранслужбы Эспрессо.TV сообщили, что речь идет о вербовке боевиков в Сирию, предварительно - в ряды "Исламского государства".

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