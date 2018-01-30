В оккупированном Луганске за долги отключили воду

30 января, 2018, 18:00

За неуплату долгов часть Луганска и окрестные города отключили от водоканала

Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение на странице в Facebook.

30 января ООО “Луганское энергетическое объединение” обесточило Петровскую насосную станцию, которая обеспечивала водой часть полумиллионного города Луганск и некоторые окрестные населенные пункты, которые сейчас находятся под контролем оккупационной администрации России.

Причиной обесточивания является долг водоканала, который по состоянию на 30 января составляет около 173 млн грн. При этом долг сформировался как раз за счет долгов пророссийской оккупационной власти, ибо 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию.

В частности, в декабре 2017 года водоканал потребил электроэнергии на 8 млн 810 тыс. грн, а оплатил – только 4 млн грн.