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В Киевсовете готовят переименование станции метро "Петровка"

Депутаты Киевского городского совета согласовали проект решения, предполагающий переименование станции Киевского метрополитена "Петровка" и линии "Куреневско-Красноармейская"

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно проекту решения, предлагается переименовать станцию метро на "Почайна" - согласно названию реки “Почайна”, являющейся одной из древнейших в Киеве. Общественные обсуждения по поводу этого предложения проходили с 1 марта до 1 мая 2017 года. К голосованию подключились 1932 человека, 73% из них поддержали переименование.

Линия метрополитена "Куреневско-Красноармейская" может получить новое название - "Оболонско-Теремковская". Действующее название отражает лишь начальный проект линии, которая не проходит через местность Куреневка. Вторая часть названия - "Красноармейская" - потеряла актуальность после переименования станции "Красноармейская" на "Дворец Украина" в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 года улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская.

Общественные обсуждения по переименованию линии метро проходили с 29 мая до 29 июля 2017 года. Новое название поддержали 80% граждан, которые присоединились к голосованию.

Проект решения теперь должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы, после чего документ вынесут на голосование на пленарном заседании Киевского городского совета.

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