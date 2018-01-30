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В Киеве женщина "заминировала" банковское отделение из-за проблем с кредитом

Киевские полицейские оперативно установили личность псевдоминера банковского отделения и место ее пребывания, правонарушительницу задержали дома

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киеве.

Анонимом оказалась местная жительница, 1985 года рождения, которая незадолго до своего звонка в полицию посещала банковское отделение.

По словам женщины, она рассердилась на финансовое учреждение из-за того, что у нее возникли проблемы с кредитом. Таким образом она решила отомстить.

Из-за анонимного звонка полиция эвакуировала из помещения финансового учреждения сотрудников и посетителей. Специалисты профильных служб осмотрели здание и прилегающую территорию, но не обнаружили ни взрывчатки, ни подозрительных веществ.

Следственным отделом Оболонского райуправления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности киевлянке грозит до шести лет лишения свободы.

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