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В Киеве заблокировано движение по Броварскому проспекту из-за столкновения Volkswagen и грузовика

В Киеве в результате столкновения легковушки и грузовика с прицепом заблокировано движение по Броварскому проспекту в направлении выезда из Киева

Как удалось узнать "Стражам Эспрессо", на Броварском проспекте, неподалеку от пересечения с проспектом Освободителей из-за несоблюдения дистанции и бокового интервала произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen и грузовика.

От удара легковушку развернуло поперек дороги. Скорость грузовика была невысокой, поэтому люди в Volkswagen серьезно не пострадали и помощь медиков не понадобилась.

В результате ДТП заблокированы почти три полосы в направлении Броваров. Из-за аварии пробка начинается от Набережного шоссе и составляет около 5 километров.

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