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В Киеве из-за неработающего светофора произошло ДТП, есть пострадавший

В Голосеевском районе Киева из-за неработающего светофора произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Происшествие случилось на пешеходном переходе по ул. Академика Заболотного. Пешеход вышел на переход через проезжую часть, по которой в это время ехал Lexus. К счастью, водитель успел вовремя затормозить, однако Fiat, ехавший сзади, врезался в Lexus.

По словам водителя Fiat, от столкновения он ударился головой и потерял сознание.

После приезда полиции водитель Lexus отказался от претензий к водителю Fiat и уехал с места ДТП. Водитель Fiat от госпитализации отказался, на месте происшествия ему оказали медицинскую помощь.

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