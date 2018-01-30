В Киеве из-за неработающего светофора произошло ДТП, есть пострадавший
30 января, 2018, 19:16
В Голосеевском районе Киева из-за неработающего светофора произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Происшествие случилось на пешеходном переходе по ул. Академика Заболотного. Пешеход вышел на переход через проезжую часть, по которой в это время ехал Lexus. К счастью, водитель успел вовремя затормозить, однако Fiat, ехавший сзади, врезался в Lexus.
По словам водителя Fiat, от столкновения он ударился головой и потерял сознание.
После приезда полиции водитель Lexus отказался от претензий к водителю Fiat и уехал с места ДТП. Водитель Fiat от госпитализации отказался, на месте происшествия ему оказали медицинскую помощь.
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