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В Киеве проверяют информацию о минировании отделения ПриватБанка

В Киеве неизвестный позвонил на линию 102 и сообщил о заминировании одного из отделений банка

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

По словам неизвестного, в Оболонском районе Киева заминировали отделение ПриватБанка по улице Героев Днепра, 21.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи. Присутствуют сотрудники ГСЧС, скорая помощь. Проводят эвакуацию людей.

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