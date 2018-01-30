В Киеве проверяют информацию о минировании отделения ПриватБанка
30 января, 2018, 17:00
В Киеве неизвестный позвонил на линию 102 и сообщил о заминировании одного из отделений банка
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
По словам неизвестного, в Оболонском районе Киева заминировали отделение ПриватБанка по улице Героев Днепра, 21.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи. Присутствуют сотрудники ГСЧС, скорая помощь. Проводят эвакуацию людей.
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