 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве мужчина пытался купить автомобиль за фальшивые гривни, скопированные на ксероксе

В Киеве служба безопасности ПриватБанка изъяла крупную партию фальшивой гривни

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В Киеве, в одном из отделений ПриватБанка, службой безопасности банка задержан и передан полиции житель столицы, пытавшийся внести в счет оплаты автомобиля около 300 тысяч фальшивых гривен, изготовленных кустарным способом с помощью ксерокса", - сообщили в банке.

По словам задержанного, эти деньги он получил в "фирменной" упаковке одного из частных украинских банков от нелегального валютного менялы как оплату за $11 тысяч.

С нелегальными "валютчиками" клиент познакомился в интернете, а полученные деньги пересчитать поленился.

"Изъятые фальшивки даже фальшивыми деньгами назвать сложно, такая подделка видна без применения спецоборудования", - отмечает руководитель службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин.

Изъятые фальшивки переданы полиции. По фактам мошенничества открыто уголовное производство. Полиция принимает меры по задержанию "валютчика" и его возможных сообщников.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2018 вторник

больше новостей

30 января, 2018 вторник

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать