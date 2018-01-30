В Киеве мужчина пытался купить автомобиль за фальшивые гривни, скопированные на ксероксе

30 января, 2018, 16:51

В Киеве служба безопасности ПриватБанка изъяла крупную партию фальшивой гривни

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В Киеве, в одном из отделений ПриватБанка, службой безопасности банка задержан и передан полиции житель столицы, пытавшийся внести в счет оплаты автомобиля около 300 тысяч фальшивых гривен, изготовленных кустарным способом с помощью ксерокса", - сообщили в банке.

По словам задержанного, эти деньги он получил в "фирменной" упаковке одного из частных украинских банков от нелегального валютного менялы как оплату за $11 тысяч.

С нелегальными "валютчиками" клиент познакомился в интернете, а полученные деньги пересчитать поленился.

"Изъятые фальшивки даже фальшивыми деньгами назвать сложно, такая подделка видна без применения спецоборудования", - отмечает руководитель службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин.

Изъятые фальшивки переданы полиции. По фактам мошенничества открыто уголовное производство. Полиция принимает меры по задержанию "валютчика" и его возможных сообщников.