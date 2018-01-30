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В Киеве хотят переименовать 13 улиц. Список

Согласно решению горсовета, новые названия могут получить еще 13 столичных улиц

Об этом сообщает пресс-центр Киевского городского совета.

В ведомстве рассказали, что сегодня, во время заседания постоянной комиссии, депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева. В частности, предлагается уточнить названия двух улиц и переулка. Изменения касаются только написания имен собственных:

- ул. Алма-Атинская — вул. Алматинская (Днепровский р-н);
- ул. Кустанайська — вул. Костанайская (Голосеевский р-н);
- пер. Кустанайський — пров. Костанайский (Голосеевский р-н).

Кроме того, предполагается переименование следующих проспекта, бульвара, улиц и переулка:

  • переулок Михаила Рэута — в пер. Памвы Берынды (Печерский р-н);
  • ул.Семашко — в ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н);
  • ул. Гайдара — в ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);
  • ул. Петровского — в ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);
  • ул. Пугачева — в ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);
  • ул. Новороссийска — в ул. Опришковская (Днепровский р-н);
  • ул. Тропинина — вул. Якубенковская (Шевченковский р-н);
  • ул. Александра Горовица — в ул. Василя Барки (Соломенский р-н);
  • просп. Героев Сталинграда — ул. Владимира Ивасюка (Оболонский р-н).
  • ул. Московская — в ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н);
  • ул. Маршала Тимошенко — в ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н);
  • бул. Дружбы Народов — бул. Николая Михновского (Печерский р-н);

Соответствующие переименования должен утвердить Киевсовет во время следующего пленарного заседания.

  • Отметим, Депутаты Киевского городского совета согласовали проект решения, который предусматривает переименование станции Киевского метрополитена "Петровка" и линии "Куреневско-Красноармейская".
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