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В Казахстане МВД определит дозволенную длину бороды

В Казахстане планируют разработать эскизы разрешенной для ношения бороды, а в общественных местах будет запрещено носить одежду, которая препятствует распознаванию лица

Это происходит в рамках инициирования запрета на публичную демонстрацию признаков якобы деструктивных религиозных течений, сообщает "Радио Свобода".

"Деструктивное религиозное течение" и "религиозный радикализм" - эти новые определения предлагают закрепить в законодательстве страны.

По словам министра по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлана Эрмекбаева, под запрет может попасть характерная борода и укороченные брюки, этим будет заниматься специальная экспертиза.

"Если надо, и длина бороды будет расписана. Речь не о какую угодно бороду, речь не идет о священнослужителях. Речь идет только о тех, по кому будет принято решение, что эти люди придерживаются деструктивных религиозных течений", - сказал Ермекбаев.

Признаки деструктивных течений хотят определять по подзаконным общим актам между министерством внутренних дел и комитетом нацбезопасности. Он должен появиться после принятия поправок в закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях.

По словам министра, в общественных местах будет запрещено носить одежду, препятствующую распознаванию лица. Этот пункт планируют внести в кодекс об административных правонарушениях.

Какие направления отнесут к деструктивным, пока неясно. Законопроект определяет деструктивные религиозные течения как "совокупность религиозных взглядов, идей, учений, представляющих угрозу правам и свободам человека, направленных на ослабление и (или) разрушение моральных устоев, духовных и культурных ценностей".

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