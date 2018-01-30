В декабре выросла реальная зарплата украинцев. Данные Госстата
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Отмечается, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2017 года составила 8,7 тыс. грн.
По сравнению с декабрем 2016-го она увеличилась на 35,5%.
Справка:
Номинальная заработная плата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.
Реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.
Индекс реальной заработной платы рассчитывается путем деления индекса номинальной начисленной заработной платы (без учета налога на доходы физических лиц и военного сбора) на индекс потребительских цен.
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