В Черкассах депутаты приняли бюджет после вмешательства людей в военной форме

30 января, 2018, 23:15

В Черкассах депутаты приняли бюджет на 2018 год после нескольких часов обсуждения и вмешательства активистов в военной форме

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Черкасс.

За этот документ с пятой попытки на сессии 29 января проголосовали 22 городских избранника, еще 12 – воздержались и один высказался против. Они поддержали проект главной сметы, согласованный исполнительным комитетом с правками постоянных комиссий.

На заседание сессии пришли общественные активисты и участники АТО. Они стояли между рядами, одетые в военную форму или одежду черного цвета, некоторые из них прикрывали лица.

Отмечается, что во время рассмотрения проекта решения эти люди не хотели выпускать депутатов из сессионного зала.

Некоторые депутаты раскритиковали появление людей в военной форме во время принятия бюджета, заявив, что заседание состоялось за пределами действующего законодательства и бюджетного регламента.