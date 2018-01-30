В Британии на борту частного самолета обнаружили 500 кг кокаина

30 января, 2018, 20:20

На борту самолета, прибывшего из Колумбии, таможенники нашли кокаин стоимостью £50 млн

Об этом сообщает BBC.

Сотрудники британской таможни обнаружили полтонны кокаина в 15 чемоданах на борту частного самолета, прилетевшего из колумбийской столицы Боготы.

В каждом чемодане нашли 34-37 перевязанных пленкой пакетов, каждый весом с килограмм.

Правоохранители арестовали 5 человек - 2 британцев, 2 испанцев и итальянца по подозрению в наркоторговле. У них изъяли ноутбуки и смартфоны.

Национальное агентство по борьбе с преступностью уже заявило, что эта находка является одной из крупнейших в Великобритании за последние годы. Стоимость контрабанды оценивается в £50 млн (2 млрд гривен).