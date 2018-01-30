В BlaBlaCar можно будет найти водителя, который подвезет в самый отдаленный населенный пункт. Как это будет

30 января, 2018, 14:20

BlaBlaCar провел ребрендинг и изменил алгоритм поиска попутчиков, который будет эффективнее связывать пользователей, живущих в стороне от крупных транспортных узлов и магистралей

Об этом сообщает пресс-служба компании.

30 января BlaBlaCar представил полностью обновленный фирменный стиль, который был разработан в сотрудничестве с британской студией дизайна Koto.

Логотип сменил яркие цвета на более теплые и спокойные. Две буквы "B" из названия BlaBlaCar теперь размещены рядом, одновременно напоминая и о попутчиках, которые сидят рядом, и пунктах отправления и прибытия, и лапках, символизирующих диалог, - разговор в машине с новыми знакомыми или с близкими людьми, которые ждут в конце поездки.

Также BlaBlaCar оптимизирует поисковый алгоритм - теперь попутчиков (водителя или пассажиров) можно будет найти, не выезжая из пригорода или небольшого населенного пункта.

Пассажиру достаточно будет указать точный адрес отправления и прибытия, а поисковый алгоритм подберет водителей, которые готовы сделать небольшое отклонение от своего маршрута, чтобы подвезти попутчика.

Что касается автовладельцев, то они, как и раньше, будут указывать свой маршрут в формате "пункт А - пункт Б", а новый алгоритм будет выдавать его отдельные части (промежуточные пункты) в виде запросов на поездку от потенциальных попутчиков.

Новый поисковый алгоритм значительно упростит поиск попутчиков в небольших населенных пунктах и пригородах, которые находятся в стороне от крупных транспортных узлов и магистралей.

Как это будет работать на практике?

В [городе Коростышев Житомирской области] проживает более [25 тысяч человек]. [Там нет ж/д вокзала, а автобусы в соседние города ходят с большими интервалами].

Благодаря новому алгоритму поиска попутчиков BlaBlaCar жители Коростышева значительно улучшат свои возможности для осуществления междугородних поездок.

По ссылке - интерактивная карта, которая в режиме реального времени показывает количество маршрутов, доступных для поездки из Коростышева прямо сейчас.