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В 2018-м люди проведут в сети миллиард лет, - исследование

За 2017 год доступ к интернету получили 250 млн человек и количество интернет-пользователей впервые в истории превысило 4 миллиарда. Ученые посчитали, сколько времени и как люди проводят в интернете

The Next Web проанализировал исследования 2017 года и составил список самых интересных трендов, которые характеризуют пользователей интернета.

1. Миллиард лет

За этот год увеличилось не только количество пользователей, но и время, проведенное онлайн. По последним данным GlobalWebIndex, в среднем люди так или иначе пользуются интернетом по 6 часов в день - это треть (а для кого-то и половина) от всего времени, которое человек проводит во сне. Если сложить все эти часы вместе, то в 2018 году 4 миллиарда человек проведут онлайн миллиард лет.

2. Распространение будущего

Очевидно, что доступ к интернету распределен по планете неравномерно. Как и раньше не так просто быть все время онлайн в Центральной Африке и Южной Азии. Но в 2018-м ситуация начнет в корне меняться. Интернет становится доступным даже в этих регионах, и в Африке количество пользователей ежегодно растет на 20%.

В Мали наблюдается шестикратный рост по сравнению с январем 2017 года. А в Бенине, Сьерра-Леоне, Нигерии и Мозамбике количество интернет-пользователей удвоилось за тот же период.

Но это не история о "еще одном миллиарде". Доступ к интернету позволит странам третьего мира получить неограниченный доступ к ресурсам таких компаний, как Google, Facebook, Alibaba и Tencent.

Они, в свою очередь, будут создавать продукты с учетом требований своих новых пользователей. Объединение всего мира в единую сеть подтолкнет развитие интернета еще сильнее, что в конечном итоге повлияет абсолютно на всех.

3. Мобильное соединение

Две трети населения Земли пользуются мобильными устройствами. В большинстве случаев - смартфонами. Количество уникальных пользователей мобильных устройств ежегодно растет на 4%, хотя в Центральной Африке ими владеет менее половины населения.

Заходить в интернет во всем мире теперь тоже предпочитают с помощью смартфонов - они генерируют больше трафика, чем все остальные устройства вместе взятые.

Причем люди в 7 раз чаще используют мобильные приложения, чем веб-браузеры. По данным Facebook, всего 5% зарегистрированных пользователей не заходят в соцсеть с помощью мобильных устройств.

4. Одиннадцать новых пользователей в секунду

За последний год миллион людей ежедневно впервые в жизни зарегистрировался в соцсетях. Это значит, каждую секунду прибавлялось 11 новых пользователей.

В 2017 году количество людей, зарегистрированных в социальных сетях по всему миру, выросло на 13%, достигнув показателя в 3,2 млрд. Центральная и Южная Азия поставили рекорд - там рост показал 90 и 33% соответственно. В Саудовской Аравии стало на 32% больше пользователей соцсетей, в Индии - на 31%.

При этом, к социальным сетям присоединяются и люди преклонного возраста. Только на Facebook за последние 12 месяцев стало на 20% больше пенсионеров в возрасте старше 65 лет. Подростки в этом плане пока отстают: пользователей в возрасте от 13 до 17 лет стало всего на 5% больше.

А вот женщин из таких стран, как Центральная Африка, Ближний Восток и Южная Азия, в соцсетях по-прежнему катастрофически мало.

5. Филиппины опережают всех

По количеству времени, проведенного в соцсетях, весь мир опережают жители Филиппин - в среднем они тратят на это четыре часа в день. Далее с небольшим отрывом следуют Бразилия, Индонезия, Таиланд и Аргентина. На последнем месте, как ни странно, Япония - там в соцсетях сидят в среднем по 48 минут в день.

6. Facebook доминирует

Для Марка Цукерберга это был очередной удачный год. Facebook продолжает доминировать во всем мире. Количество пользователей увеличилось на 15% и достигло 2,17 млрд. На втором месте - YouTube c 1,5 млрд пользователями, вслед WhatsApp - 1,3 млрд. Этот мессенджер широко распространен в 128 странах мира, а количество пользователей ежегодно растет на 30% .

Instagram со своими 800 млн пользователями хоть и уступает Facebook в целом, но только за 2017 год количество его пользователей увеличилось на треть.

География Instagram охватывает уже 230 стран. В топ-25 также вошли ВКонтакте (97 млн зарегистрированных пользователей) и Telegram (100 млн).

7. Скорость мобильного интернета

Во всем мире скорость мобильного интернет-соединения растет с каждым годом. Согласно отчету GSMA Intelligence, в 60% стран мобильный интернет можно считать "широкополосным". Конечно, скорость сильно разнится в зависимости от страны.

В Норвегии средняя скорость мобильного интернета 60 Мбит/сек. Средняя скорость в Нидерландах, Сингапуре, ОАЭ, на Мальте и в Исландии - 50 Мбит/сек. А вот в Украине самый медленный мобильный интернет из всех государств, участвовавших в исследовании - 8,1 Мбит/сек.

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