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Украинский военный погиб при обстреле российских боевиков возле Водяного

Более суток на линии соприкосновения продлился режим прекращения огня, однако российские боевики сорвали перемирие

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр сил АТО.

В обеденную пору российско-оккупационные группировки возобновили огневые провокации и нарушили режим тишины.

На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским позициям возле Водяного на Приазовье. В результате вражеского обстрела погиб военнослужащий сил АТО.

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