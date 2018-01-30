Украинский военный погиб при обстреле российских боевиков возле Водяного
30 января, 2018, 19:22
Более суток на линии соприкосновения продлился режим прекращения огня, однако российские боевики сорвали перемирие
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр сил АТО.
В обеденную пору российско-оккупационные группировки возобновили огневые провокации и нарушили режим тишины.
На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским позициям возле Водяного на Приазовье. В результате вражеского обстрела погиб военнослужащий сил АТО.
- Как сообщили в украинской военной разведке, боевики на Донбассе дополнительно минируют позиции в Донецкой области по указанию российских советников, нарушая международные конвенции о запрете противопехотных мин.
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