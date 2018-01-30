Украинский военный погиб при обстреле российских боевиков возле Водяного

30 января, 2018, 19:22

Более суток на линии соприкосновения продлился режим прекращения огня, однако российские боевики сорвали перемирие

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр сил АТО.

В обеденную пору российско-оккупационные группировки возобновили огневые провокации и нарушили режим тишины.

На Донецком направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским позициям возле Водяного на Приазовье. В результате вражеского обстрела погиб военнослужащий сил АТО.