Украинский стартап получил премию, обогнав огнеметы Илона Маска
Об этом говорится на сайте премии.
Всего на премию Golden Kitty Awards были номинированы семь украинских продуктов, среди которых Hushme, Flawless App, Crello и Grammarly Keyboard для iOS.
Премию Product Hunt получили еще два украинских продуктах: в номинации "Бот года" победил юридический бот PatentBot, а в номинации "Лучший потребительский продукт" - сервис Setapp от Macpaw.
Гаджетом года стал iPhone X, оставив на втором месте Google Pixel 2, а на третьем еще одну разработку Apple - iMac Pro. Прорывом года назвали мессенджер Telegram.
Petcube Bites - это устройство для взаимодействия между домашним питомцем и хозяином на расстоянии. Он имеет камеру, микрофон, динамики и автоматическую "кормушку", из которой человек может кормить животное или "награждать" ее за правильно выполненные команды. Все взаимодействия происходят благодаря приложению на смартфоне.
Стоимость огнемета составляет 500 долларов. За первые пять часов было зарезервировано 2 тысячи штук (всего 19 тысяч экземпляров).
"Когда наступит зомби-апокалипсис, вы будете рады, что приобрели его. Если это не сработает против полчищ мертвецов, мы вернем деньги!" - добавил он в следующем посте.
Слухи о провокации зомби-апокалипсиса для увеличения спроса на огнеметы бизнесмен назвал категорически неверными.
К огнемету The Boring Company также предлагает купить огнетушитель за 30 долларов.
"Конечно, можно купить его и дешевле где-то еще, но в этот крутой стикер, а кнопка для удобства прямо сверху", - говорится на сайте компании.
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