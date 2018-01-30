Украинский пограничник не взял взятку, за что получил вдвое большую премию

30 января, 2018, 12:56

Сотрудник Государственной пограничной службы Дмитрий Перендишиди отказался от взятки в размере 5 тыс. грн, а за это получил 10 тыс. грн премии

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил инспектора пограничной службы Краматорского отряда прапорщика, который получил премию 10 тыс. грн за отказ от взятки 5 тыс. грн", - написал Слободян.

Аваков считает это очень правильный шаг.

"Я далек от того, чтобы каждому чиновнику, который отказывается от взятки - ИФ), удваивать и платить (премию. - Ред.). Но на самом деле что-то в этом есть, и об этом надо подумать", - сказал глава МВД.