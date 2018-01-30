Украинский футболист Ярмоленко травмировался в матче за "Боруссию"

30 января, 2018, 11:23

Украинский полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко получил травму в матче чемпионата Германии

Ярмоленко пропустил вчерашнюю тренировку, сообщает Zbirna.com.

По информации издания, футболист травмировал пятку в игре Бундеслиги против "Фрайбурга". Насколько сложным является повреждение, пока неизвестно.

Это первая травма Ярмоленко после его перехода в "Боруссию", за которую он выступает с начала нынешнего сезона.