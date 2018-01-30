Украинский футболист Ярмоленко травмировался в матче за "Боруссию"
30 января, 2018, 11:23
Украинский полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко получил травму в матче чемпионата Германии
Ярмоленко пропустил вчерашнюю тренировку, сообщает Zbirna.com.
По информации издания, футболист травмировал пятку в игре Бундеслиги против "Фрайбурга". Насколько сложным является повреждение, пока неизвестно.
Это первая травма Ярмоленко после его перехода в "Боруссию", за которую он выступает с начала нынешнего сезона.
- "Боруссия" в 20 туре сыграла с "Фрайбургом" вничью 2:2 и набрала 31 очко. В турнирной таблице дортмундцы занимают шестое место и отстают от лидера - "Баварии" - на 19 пунктов.
- 28-летний Ярмоленко сыграл за клуб из Дортмунда 24 матча, забил 6 голов и отдал 4 голевые пасы в различных турнирах.
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