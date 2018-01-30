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Украинский футболист Ярмоленко травмировался в матче за "Боруссию"


фото: REUTERS
Украинский полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко получил травму в матче чемпионата Германии

Ярмоленко пропустил вчерашнюю тренировку, сообщает Zbirna.com.

По информации издания, футболист травмировал пятку в игре Бундеслиги против "Фрайбурга". Насколько сложным является повреждение, пока неизвестно.

Это первая травма Ярмоленко после его перехода в "Боруссию", за которую он выступает с начала нынешнего сезона.

  • "Боруссия" в 20 туре сыграла с "Фрайбургом" вничью 2:2 и набрала 31 очко. В турнирной таблице дортмундцы занимают шестое место и отстают от лидера - "Баварии" - на 19 пунктов.
  • 28-летний Ярмоленко сыграл за клуб из Дортмунда 24 матча, забил 6 голов и отдал 4 голевые пасы в различных турнирах.

 

 

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