Украинская теннисистка Костюк победила россиянку на турнире в Австралии

30 января, 2018, 12:09

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк победила россиянку Ирину Хромачову на турнире ITF в Австралии

Об этом сообщает tennisua.org.

В стартовом раунде турнира ITF (Международной теннисной федерации) в австралийском городе Бьорне украинка выиграла у Хромачовой со счетом 6:3, 7:5. Призовой фонд турнира составляет $60 тыс.

Хромачова раньше входила в топ-100 рейтинга WTA (Женской теннисной ассоциации).

В следующем круге турнира Костюк встретится с Дженнифер Элли из США.

15-летняя Костюк стала одним из главных открытий турнира Grand Slam - Australian Open - и дошла до 1/16 финала.

На этой стадии соревнований она уступила первой ракетке Украины - Элине Свитолиной.

В прошлом году Марта Костюк выиграла юниорский Открытый чемпионат Австралии.

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