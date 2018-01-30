Украинская крылатая ракета успешно прошла первое испытание

30 января, 2018, 14:44

30 декабря состоялись первые успешные летные испытания украинской крылатой ракеты наземного базирования, которая способна точно поражать наземные и морские цели

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, это полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия "ГосККБ "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины.

Во время испытаний проверялись летные характеристики и работа систем ракеты.

Турчинов подчеркнул, что СНБО планирует разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но и также морского и воздушного базирования.

"Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия. Для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии в соответствии с Будапештским Меморандумом на вооружении Вооруженных Сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты", - добавил он.