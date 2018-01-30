 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинская крылатая ракета успешно прошла первое испытание

30 декабря состоялись первые успешные летные испытания украинской крылатой ракеты наземного базирования, которая способна точно поражать наземные и морские цели

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, это полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия "ГосККБ "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины.

Во время испытаний проверялись летные характеристики и работа систем ракеты.

Турчинов подчеркнул, что СНБО планирует разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но и также морского и воздушного базирования.

"Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия. Для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии в соответствии с Будапештским Меморандумом на вооружении Вооруженных Сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты", - добавил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2018 вторник

больше новостей

30 января, 2018 вторник

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать