Украинка сняла клип для певицы P!nk, который посвятили детям
30 января, 2018, 11:29
Режиссер и фотограф из Украины Саша Самсонова сняла ролик на новую песню Wild Hearts Can not Be Broken певицы P!nk
Видео опубликовали на YouTube-канале.
Украинский режиссер Саша Самсонова сейчас проживает в Лос-Анджелесе. Здесь она сняла черно-белый клип для певицы, который P!nk посвятила детям. Исполнительница призывает всех неравнодушных сделать пожертвование организации UNICEF.
Самсонова не впервые сотрудничает со знаменитостями: она снимала клип для Tinashe и DJ Cassidy, делала лукбук для линии белья Кайли Дженнер, а также обложку журнала Complex вместе с художником Такаши Мураками.
- Напомним, певица из Великобритании Джорджа Смит вместе с хип-хоппером Stormzy сняли клип в Киеве о киллерке, которая выполняет задание.
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