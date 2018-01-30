Украинка сняла клип для певицы P!nk, который посвятили детям

30 января, 2018, 11:29

Режиссер и фотограф из Украины Саша Самсонова сняла ролик на новую песню Wild Hearts Can not Be Broken певицы P!nk

Видео опубликовали на YouTube-канале.

Украинский режиссер Саша Самсонова сейчас проживает в Лос-Анджелесе. Здесь она сняла черно-белый клип для певицы, который P!nk посвятила детям. Исполнительница призывает всех неравнодушных сделать пожертвование организации UNICEF.

Самсонова не впервые сотрудничает со знаменитостями: она снимала клип для Tinashe и DJ Cassidy, делала лукбук для линии белья Кайли Дженнер, а также обложку журнала Complex вместе с художником Такаши Мураками.