Украинцев призывают покинуть территорию Афганистана в связи с масштабными терактами
30 января, 2018, 12:40
Министерство иностранных дел настойчиво рекомендует гражданам Украины покинуть территорию Афганистана в связи с масштабными терактами с многочисленными жертвами
Об этом сообщает пресс-служба украинского МИДа.
В ведомстве также призывают украинцев воздержаться от поездок в Афганистан.
Во время пребывания на территории Афганистана МИД рекомендует проявлять повышенную бдительность и осторожность, постоянно следить за новостями по поводу развития ситуации в стране, избегать мест массового скопления людей.
В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Республике Таджикистан по номерам телефонов: (+992) 37 235 84 12; (+992) 37 235 84 13.
Читайте также: Теракт в Кабуле: Почему победа над "ИГ" - лишь иллюзия
- Напомним, во время теракта в столице Афганистана Кабуле погибли семеро украинцев.
- В целом количество погибших составило 103 человека, еще 235 человек получили ранения.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-