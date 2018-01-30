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Украинцев призывают покинуть территорию Афганистана в связи с масштабными терактами

Министерство иностранных дел настойчиво рекомендует гражданам Украины покинуть территорию Афганистана в связи с масштабными терактами с многочисленными жертвами

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИДа.

В ведомстве также призывают украинцев воздержаться от поездок в Афганистан.

Во время пребывания на территории Афганистана МИД рекомендует проявлять повышенную бдительность и осторожность, постоянно следить за новостями по поводу развития ситуации в стране, избегать мест массового скопления людей.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Республике Таджикистан по номерам телефонов: (+992) 37 235 84 12; (+992) 37 235 84 13.

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