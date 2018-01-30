Украина попала в список из 14 лидеров по введению блокчейна

30 января, 2018, 11:53

Украина обозначена на карте мировых блокчейн-лидеров, которую представили на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Об этом сообщает соучредитель и исполнительный директор Исследовательского института блокчейна Дон Тапскотт.

"Исследовательский институт блокчейна недавно обнародовал презентацию "Сетевые лидеры блокчейна", в которой рассматриваются некоторые из ключевых центров для инноваций с блокчейном для наших партнеров", — говорится в сообщении.

На карте "Мировая карта блокчейна: страны-лидеры в инновациях блокчейна" Украина была обозначена красным цветом, как и США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, Арабские Эмираты, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай.

Blockchain Research Institute – основана в 2017 году организация, которая проводит исследования в области блокчейна и его применение. Основатель Дон Тапскотт – предприниматель, блокчейн-эксперт и автор бестселлера Blockchain Revolution.

Справка:

Блокчейн - это постоянно растущая распределенная база данных, защищенная от подделки и переделки. Фактически, это гигантская бухгалтерская книга, что фиксирует все проведенные в системе операции. Эта же система, например, заложена в основу криптовалюты бикоин.

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