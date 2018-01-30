Украина попала в список из 14 лидеров по введению блокчейна
Об этом сообщает соучредитель и исполнительный директор Исследовательского института блокчейна Дон Тапскотт.
"Исследовательский институт блокчейна недавно обнародовал презентацию "Сетевые лидеры блокчейна", в которой рассматриваются некоторые из ключевых центров для инноваций с блокчейном для наших партнеров", — говорится в сообщении.
На карте "Мировая карта блокчейна: страны-лидеры в инновациях блокчейна" Украина была обозначена красным цветом, как и США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, Арабские Эмираты, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай.
Blockchain Research Institute – основана в 2017 году организация, которая проводит исследования в области блокчейна и его применение. Основатель Дон Тапскотт – предприниматель, блокчейн-эксперт и автор бестселлера Blockchain Revolution.
Справка:
Блокчейн - это постоянно растущая распределенная база данных, защищенная от подделки и переделки. Фактически, это гигантская бухгалтерская книга, что фиксирует все проведенные в системе операции. Эта же система, например, заложена в основу криптовалюты бикоин.
Читайте также: Манипулировать, зарабатывая миллиарды. Почему курс биткоина "скачет" на десятки тысяч долларов
-
Кабмин создал систему аукционов с использованием технологии блокчейн, исключив возможность манипуляции данными.
-
Тем временем эксперт финансовой компании Nomura Джордан Рочестер уверен, что скоро мир может оказаться на пороге криптовалютного кризиса
-
Исследователи из Power Compare обнаружили, что общий объем электроэнергии, необходимой для майнинга Bitcoin, больше, чем потребление электричества в 159 странах мира.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-