Украина получит транш МВФ не ранее апреля, - Нацбанк
Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью газете "Сегодня".
Он напомнил, что в октябре прошлого года Нацбанк прогнозировал, что Украина получит в 2018 году два транша, в первом и в третьем квартале.
"Но сейчас говорить о первом квартале - уже нереалистично даже с технической точки зрения. Там очень серьезные процедуры. Да и в целом перспективы сотрудничества прогнозировать достаточно сложно. Потому что все зависит от того, будут ли приняты законы", - подчеркнул Сологуб.
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Накануне президент Петр Порошенко заявил, что ожидает транш от МВФ до апреля.
Между тем глава правительства Володмир Гройсман считает, что Украина получит следующий транш от МВФ в июне 2018 года.
Отметим, до этого министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина надеется получить очередной транш от МВФ в мае 2018 года.
Между тем в Нацбанке отметили, что в этом году рассчитывают получить от МВФ около $2 млрд.
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