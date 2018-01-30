Украина подала 5 жалоб на Россию в ЕСПЧ

30 января, 2018, 13:57

Украина подала уже 5 межгосударственных жалоб на Россию в Европейский суд по правам человека

Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая, передает Еспресо.TV.

"Нами подано 5 межгосударственных жалоб против РФ в ЕСПЧ "Украина против России". Эти жалобы уже находятся на следующих этапах рассмотрения. Например, дело 2014: суд разъединил вопрос Донбасса и Крыма. По Крыму уже в марте прошлого года нами была дана очень серьезная позиция - более 150 страниц, 50 свидетельств лиц, которые видели или участвовали в конфликте. Их показания очень важны, так как они наполняют заявления новыми доказательствами. Сотрудничаем со всеми правоохранительными органами, чтобы в дальнейшем эти жалобы имели наилучшую перспективу", - сказала чиновник.

Бернацкая отметила, что за нарушения со стороны России Украина будет вынуждена подавать новые жалобы.

"Будут и следующие жалобы, так как нарушения продолжаются весь этот период времени и поставить точку мы пока не можем. Все это фиксируется, документируется и будет передано ЕСПЧ", - добавила первый заместитель министра юстиции.

Напомним, ранее неизвестные жертвы российской агрессии в Украине подали в Европейский суд по правам человека более 60 жалоб одновременно против Украины, России и Великобритании.

ЕСПЧ рассматривает около 3800 жалоб против Украины, половина из которых поданы в связи с российской агрессией в Украине.