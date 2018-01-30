Турецкие самолеты разбомбили древний храм в Сирии

30 января, 2018, 14:57

Турецкий авиаудар в Сирии серьезно повредил самый древний храм в стране - Айн-Дара возрастом более 3 тыс. лет, расположенный недалеко от подконтрольного курдам города Африн

Об этом сообщает в Facebook Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека.

"На фото археологическая территория Айн-Дара, часть которой была уничтожена в результате обстрела турецкими военными самолетами территории на юг от Африн", - говорится в сообщении.

Правительство Турции теперь может с уверенностью утверждать, что курдские Отряды народной самообороны (YPG) в Сирии входят в состав запрещенной в ряде стран Рабочей партии Курдистана, которая борется за создание курдской автономии на юго-востоке Турции. Представители YPG отрицают любые связи с РПК. Их позицию поддерживают США, которые оказывали сирийским курдам и их арабским союзникам оружие и поддержку с воздуха во время боевых действий против террористов "Исламского государства".

20 января Турция начала в Сирии военную операцию "Оливковая ветвь" против поддерживаемых США отрядов YPG. Турецкие войска вместе с сирийскими повстанцами начали наступление в районе Африн. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является захват территорий Сирии.

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщил о минимум 51 погибшем гражданском с начала наступления в результате турецких авиационных и артиллерийских ударов. Власти Турции заявляют об уничтожении около 600 боевиков РПК, YPG, а также террористов "ИГ".

Храм Айн-Дара был построен в несколько этапов в период примерно с 1300 до н.э. до 740 до н.э. Считают, что он был посвящен богине Иштар или богу Ваалу.