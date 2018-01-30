 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Турецкие самолеты разбомбили древний храм в Сирии

Турецкий авиаудар в Сирии серьезно повредил самый древний храм в стране - Айн-Дара возрастом более 3 тыс. лет, расположенный недалеко от подконтрольного курдам города Африн

Об этом сообщает в Facebook Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека.

"На фото археологическая территория Айн-Дара, часть которой была уничтожена в результате обстрела турецкими военными самолетами территории на юг от Африн", - говорится в сообщении.

Правительство Турции теперь может с уверенностью утверждать, что курдские Отряды народной самообороны (YPG) в Сирии входят в состав запрещенной в ряде стран Рабочей партии Курдистана, которая борется за создание курдской автономии на юго-востоке Турции. Представители YPG отрицают любые связи с РПК. Их позицию поддерживают США, которые оказывали сирийским курдам и их арабским союзникам оружие и поддержку с воздуха во время боевых действий против террористов "Исламского государства".

20 января Турция начала в Сирии военную операцию "Оливковая ветвь" против поддерживаемых США отрядов YPG. Турецкие войска вместе с сирийскими повстанцами начали наступление в районе Африн. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью операции является захват территорий Сирии.

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщил о минимум 51 погибшем гражданском с начала наступления в результате турецких авиационных и артиллерийских ударов. Власти Турции заявляют об уничтожении около 600 боевиков РПК, YPG, а также террористов "ИГ".

Храм Айн-Дара был построен в несколько этапов в период примерно с 1300 до н.э. до 740 до н.э. Считают, что он был посвящен богине Иштар или богу Ваалу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2018 вторник

больше новостей

30 января, 2018 вторник

29 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать