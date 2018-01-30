Суд не отстранил от должности главу Госаудитслужбы, у которой нашли золотые слитки

30 января, 2018, 10:19

Соломенский суд столицы решил не отстранять от должности руководителя Госаудитслужбы Лидию Гаврилову, которую подозревают в незаконном обогащении

Об этом сообщает "5 канал".

Во время судебного заседания представители прокуратуры со стороны обвинения утверждали, что Гаврилова благодаря должности могла оказывать давление на следствие. Поэтому следствие не могло бы отслеживать факты его незаконного обогащения.

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Гаврилова общалась с одним из нардепов, с которым она якобы согласовала определенные назначения в аудиторской службе. Впрочем, его фамилию во время судебного заседания так и не назвали.

Напомним, 23 января детективы НАБУ сообщили Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

По данным НАБУ, женщина имеет квартиру и два паркоместа в Киеве, внедорожник (2016 выпуска), дорогостоящие мебель, технику, золотые слитки и наличные на сумму $112,8 тыс. и 8,5 тыс евро.

Впоследствии Гаврилова рассказала, откуда у нее такие состояния.

САП просила суд избрать Гавриловой меру пресечения в виде залога 1 млн грн.

Гавриловой избрана мера пресечения в виде личного обязательства на 60 суток до 25 марта.