Стрельба в Киеве не связана с оружием из Донбасса, - МВД
Об этом заявил советник министра внутренних дел Шкиряк в эфире Еспресо.TV.
Советник министра опроверг связь стрельбы 29 января в столицы с контрабандным оружием из Донбасса, ведь выстрелы осуществлялись из травмата.
"Я неоднократно говорил, что травматическое оружие может быть достаточно опасным и может привести к смерти человека. Вчерашняя смерть - это красноречивый случай. У нас десятки таких случаев за последние несколько лет ", - заявил Шкиряк.
По мнению советника, стрельбу возле станции метро "Берестейская" и на улице Жилянской вызвал человеческий фактор. Именно поэтому гражданам необходимо сотрудничать с правоохранительными органами.
Говоря о контрабандном потоке вооружения из Донбасса, Шкиряк пояснил, что правоохранители частично справляются с этой проблемой.
"Но проблема остается. К сожалению, существуют объективные факторы для этого. Даже и безумное количество оружия и боеприпасов, которое мы изымаем, не решает эту ситуацию", - добавил советник министра МВД.
Сейчас главная работа правоохранителей - заниматься превентивной политикой. Также довольно положительный результат имеют те месячники, когда полиция предлагает добровольно сдать оружие.
Напомним, 29 января в Киеве в Шевченковском районе произошла перестрелка, один человек умер.
Впоследствии стало известно, что погибшим в результате конфликта возле МАФа Национальной лотереи был работник охранной фирмы. Он получил пулевое ранение в сердце.
Полиция поймала стрелка. Им оказался ранее судимый уроженец Винницкой области, который имел проблемы с законом из-за кражи.
Через несколько часов пресс-служба Нацполиции сообщила о второй стрельбе. В этот раз на улице Жилянской.
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