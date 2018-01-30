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Стрельба в Киеве не связана с оружием из Донбасса, - МВД

Двойная стрельба в столице 29 января не связана с контрабандой оружия из Донбасса

Об этом заявил советник министра внутренних дел Шкиряк в эфире Еспресо.TV.

Советник министра опроверг связь стрельбы 29 января в столицы с контрабандным оружием из Донбасса, ведь выстрелы осуществлялись из травмата.

"Я неоднократно говорил, что травматическое оружие может быть достаточно опасным и может привести к смерти человека. Вчерашняя смерть - это красноречивый случай. У нас десятки таких случаев за последние несколько лет ", - заявил Шкиряк.

По мнению советника, стрельбу возле станции метро "Берестейская" и на улице Жилянской вызвал человеческий фактор. Именно поэтому гражданам необходимо сотрудничать с правоохранительными органами.

Говоря о контрабандном потоке вооружения из Донбасса, Шкиряк пояснил, что правоохранители частично справляются с этой проблемой.

"Но проблема остается. К сожалению, существуют объективные факторы для этого. Даже и безумное количество оружия и боеприпасов, которое мы изымаем, не решает эту ситуацию", - добавил советник министра МВД.

Сейчас главная работа правоохранителей - заниматься превентивной политикой. Также довольно положительный результат имеют те месячники, когда полиция предлагает добровольно сдать оружие.

Напомним, 29 января в Киеве в Шевченковском районе произошла перестрелка, один человек умер.
Впоследствии стало известно, что погибшим в результате конфликта возле МАФа Национальной лотереи был работник охранной фирмы. Он получил пулевое ранение в сердце.
Полиция поймала стрелка. Им оказался ранее судимый уроженец Винницкой области, который имел проблемы с законом из-за кражи.
Через несколько часов пресс-служба Нацполиции сообщила о второй стрельбе. В этот раз на улице Жилянской.

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