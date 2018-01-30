Смертельная стрельба в Киеве: двум мужчинам сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
По согласованию с Киевской местной прокуратурой № 10 следователем Шевченковского райуправления полиции ГУ НП в Киеве объявлено о подозрении двум мужчинам, причастным к стрельбе, в результате которой погиб человек.
29 января в помещении "Национальная лотерея" по ул. Лагерной, 46/48, произошел конфликт между службой охраны и группой мужчин в количестве не менее шести человек. В ходе данного конфликта от пулевого ранения погиб охранник.
По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство, содеянное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, его ход находится на контроле.
- Напомним, 29 января в Киеве в Шевченковском районе произошла стрельба, один человек умер.
- Впоследствии стало известно, что погибшим в результате конфликта в МАФе Национальной лотереи был работник охранной фирмы. Он получил пулевое ранение в сердце.
- Полиция поймала стрелка. Им оказался ранее судимый уроженец Винницкой области, который имел проблемы с законом за кражи.
- Через несколько часов пресс-служба Нацполиции сообщила о второй перестрелке. В этот раз на улице Жилянской.
- Двойная стрельба в столице 29 января не связана с контрабандой оружия из Донбасса, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
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