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Смертельная стрельба в Киеве: двум мужчинам сообщили о подозрении


фото: vgorode.ua
В Киеве следователем полиции объявили о подозрении двум мужчинам, причастным к стрельбе, в результате которой погиб человек

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По согласованию с Киевской местной прокуратурой № 10 следователем Шевченковского райуправления полиции ГУ НП в Киеве объявлено о подозрении двум мужчинам, причастным к стрельбе, в результате которой погиб человек.

29 января в помещении "Национальная лотерея" по ул. Лагерной, 46/48, произошел конфликт между службой охраны и группой мужчин в количестве не менее шести человек. В ходе данного конфликта от пулевого ранения погиб охранник.

По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство, содеянное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, его ход находится на контроле.

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