Режиссер Стивен Содерберг снял фильм на смартфон. В сети появился трейлер

30 января, 2018, 12:21

Режиссер Стивен Содерберг устроил эксперимент и снял триллер "Не в себе" на обычный iPhone

Трейлер фильма опубликовали на YouTube-канале.

Главная героиня сталкивается с интернет-сталкером, который никак не оставит девушку в покое. Ее попытки обратиться к правоохранителям каким-то образом приводят к тому, что ее саму отправляют в психиатрическую больницу.

На фестивале "Сандэнс" режиссер сказал, что человек, который не знает, как и какой техникой снимали фильм, никогда не догадается, что ленту сняли на смартфон.

Премьеру запланировали на 23 марта.

Ранее HBO опубликовали трейлер интерактивного мини-сериала Стивена Содерберга под названием "Мозаика", сюжетом и концовкой которого сможет управлять зритель.