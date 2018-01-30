"Звездные" боксеры Головкин и Альварес договорились о бое-реванше
Поединок состоится 5 мая, сообщает BBC.
"Это бой, которого хочет мир. Я был не согласен с определенными решениями судей в первом бою. На этот раз не будет никаких сомнений - я оставлю ринг в качестве чемпиона в среднем весе", - сказал Головкин.
Альварес заявил, что рад вновь участвовать в одном из важнейших событий в боксе в истории. "Этот второй бой - для удовлетворения всех болельщиков, которые хотят увидеть поединок лучшего с лучшим. На этот раз у Головкина не будет никаких оправданий в отношении судей, поскольку я собираюсь нокаутировать его", - отметил Альварес.
На счету 35-летнего Головкина 37 побед (33 - нокаутом) и одна ничья. 27-летний Альварес получил 49 побед (34 - нокаутом) при двух ничьих и одном поражении.
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В сентябре 2017 поединок между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Головкиным и Альваресом завершился противоречивой ничьей, которая позволила сохранить титулы казахстанцев.
27 января в Риге украинец Александр Усик одержал сложную победу над латвийцем Майрис Бриедис и стал чемпионом мира по двум версиям - WBC и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом тяжелом весе (до 91 кг).
Бриедис после первого поединка заявил, что хочет провести бой-реванш против Усика.
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