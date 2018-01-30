"Удар по піаністах". Фигуранты "списка друзей Путина" отреагировали на публикацию документа США
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин считает, что логика действий Вашингтона вполне предсказуема, а обнародованный список, укладывается в формулу "напугать и заставить".
"В той части санкций, которые касаются ограничений на экспорт российских вооружений, могу сказать следующее: американцы остаются верны себе. Они везде и всегда используют принцип "двухходовочки", сначала пугают покупателей наших вооружений, потом заставляют покупать только американское вооружение", - заявил Рогозин.
Помощник президент России Андрей Фурсенко отметил, что публикация документа не повлияет на его деятельность.
"Вообще я в санкционном списке уже давно, честно говоря, не думаю, что что-то в моей работе кардинально изменится", - сказал он.
Отмечается, что очень болезненно воспринял попадание в список бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он назвал это "ударом по пианистам".
"Они ударили по "пианистам", которые играют для всех, а не для власти, по тем, по кому обычно приличные люди не стреляют. Мы работаем, защищая от власти людей... Но, видимо, так им выгодно уменьшить эффективность гражданских институтов", - заявил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин не удивлен включением своей персоны в "список Путина" .
"В "Кремлевский доклад" аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны. Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы", - заявил Собянин.
Он считает, что Россию на Западе не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в худшие периоды истории".
Справка:
"Кремлевский доклад" с перечнем российских чиновников, близких к Путину, и олигархов составлен в соответствии с законом "О противодействии противникам США с помощью санкций", который был принят в США летом 2017 года.
"Кремлевский доклад" не предусматривает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.
- Напомним, 30 января Министерство финансов США опубликовало "Кремлевский доклад", в котором названы имена 210 ближайших к президенту России Владимиру Путину российских чиновников и олигархов.
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