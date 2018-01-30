"Список друзей Путина" - последнее предупреждение США, далее могут ввести санкции, - Минюст

30 января, 2018, 13:32

В Министерстве юстиции считают, что публикация списка фигурантов "Кремлевской докладе" является последним предупреждением для России

Об этом журналистам рассказал министр юстиции Павел Петренко, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что американское правительство всегда занимает последовательную позицию, когда применяет санкции против лиц и стран, которые нарушают территориальную целостность своих соседей и пренебрегают верховенством права.

"Уверен, что этот дополнительный список является фактически последним предупреждением для России, руководства и ближайшего окружения о необходимости выполнения обязательств, определенных как Минскими соглашениями, так и восстановлением территориальной целостности и остановки агрессии против Украины", - подчеркнул Петренко.

По его словам, в соответствии с американским законодательством, США могут без дополнительного предупреждения вводить весь спектр санкций и ограничений против компаний и физических лиц.

Справка:

"Кремлевский доклад" с перечнем российских чиновников, близких к Путину, и олигархов составлен ​​в соответствии с законом "О противодействии противникам США с помощью санкций", который был принят в США летом 2017 года.

"Кремлевский доклад" не предусматривает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.

Напомним, 30 января Министерство финансов США опубликовало "Кремлевский доклад", в котором названы имена 210 ближайших к президенту России Владимиру Путину российских чиновников и олигархов.

Российские политики из окружения Путина отреагировали на внесение их в список.

Все российские олигархи из "списка Путина" есть в рейтинге Forbes. СМИ подсчитали их состояния.