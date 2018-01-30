"Список друзей Путина" - последнее предупреждение США, далее могут ввести санкции, - Минюст
Об этом журналистам рассказал министр юстиции Павел Петренко, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что американское правительство всегда занимает последовательную позицию, когда применяет санкции против лиц и стран, которые нарушают территориальную целостность своих соседей и пренебрегают верховенством права.
"Уверен, что этот дополнительный список является фактически последним предупреждением для России, руководства и ближайшего окружения о необходимости выполнения обязательств, определенных как Минскими соглашениями, так и восстановлением территориальной целостности и остановки агрессии против Украины", - подчеркнул Петренко.
По его словам, в соответствии с американским законодательством, США могут без дополнительного предупреждения вводить весь спектр санкций и ограничений против компаний и физических лиц.
Справка:
"Кремлевский доклад" с перечнем российских чиновников, близких к Путину, и олигархов составлен в соответствии с законом "О противодействии противникам США с помощью санкций", который был принят в США летом 2017 года.
"Кремлевский доклад" не предусматривает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.
Напомним, 30 января Министерство финансов США опубликовало "Кремлевский доклад", в котором названы имена 210 ближайших к президенту России Владимиру Путину российских чиновников и олигархов.
Российские политики из окружения Путина отреагировали на внесение их в список.
Все российские олигархи из "списка Путина" есть в рейтинге Forbes. СМИ подсчитали их состояния.
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