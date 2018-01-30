"Динамо" подписало контракт с перуанским защитником

30 января, 2018, 21:55

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) подписал контракт с перуанским центральным защитником Карлосом Самбрано

Об этом сообщила пресс-служба команды.

В "Динамо" не уточняют срок, на который рассчитано соглашение с игроком. До этого 28-летний футболист выступал за немецкие "Шальке 04", "Санкт-Паули" и "Айнтрахт", российский "Рубин", а также греческий ПАОК. За национальную сборную Перу футболист сыграл 43 матча.

После 19 туров чемпионата Украины "Динамо" находится на втором месте в турнирной таблице. Команда отстает от донецкого "Шахтера" на три очка.