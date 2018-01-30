Публикация "списка друзей Путина" - не просто предупреждение. Объяснения Данилюка

30 января, 2018, 12:28

В украинском Министерстве финансов считают, что обнародование в США "списка фигурантов "Кремлевского доклада" должно побудить Россию прекратить войну в Украине

Об этом на своей странице в Facebook написал министр финансов Александр Данилюк.

Он отметил, что опубликованный список является результатом уверенной последовательной позиции всей американской администрации и министерства финансов США.

"Это больше, чем предупреждение - это еще один шаг, который должен побудить Россию прекратить вмешательство в демократические процессы в различных странах мира и прекратить войну в Украине", - подчеркнул Данилюк.

По словам министра, санкции - это один из самых эффективных и действенных методов воздействия на Россию.

Справка:

"Кремлевский доклад" с перечнем российских чиновников, близких к Путину, и олигархов составлен ​​в соответствии с законом "О противодействии противникам США с помощью санкций", который был принят в США летом 2017 года.

"Кремлевский доклад" не предусматривает введение санкций против упомянутых в нем лиц, но создает фактические основания для возможного введения таких санкций в будущем.

Напомним, 30 января Министерство финансов США опубликовало "Кремлевский доклад", в котором названы имена 210 ближайших к президенту России Владимиру Путину российских чиновников и олигархов.

Российские политики из окружения Путина отреагировали на внесение их в список.

Все российские олигархи из "списка Путина" есть в рейтинге Forbes. СМИ подсчитали их состояния.