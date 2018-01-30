ПриватБанк закроет часть своих отделений, так как малоэффективны

30 января, 2018, 12:09

В 2018 году национализированный ПриватБанк планирует сократить сеть отделений с 2213 до 2061

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что таким образом в ПриватБанке решили оптимизировать количество малоэффективных мини-отделений банка с небольшим количеством персонала.

Также в программе развития сети обслуживания банка запланировано открытие в течение года 49 новых универсальных отделений.

Кроме того, 73 отделения ПриватБанка "переедут" в более удобное для клиентов месторасположение и смогут предоставлять полный комплекс банковских услуг физическим и юридическим лицам.

Обновленная сеть отделений ПриватБанка до конца 2018 будет насчитывать 2061 филиалов и отделений.

Также банк планирует в течение года увеличить сеть банкоматов на 3% - до 7795, а сеть торговых POS-терминалов вырастет на 13% - до 170 тыс.

"Мы хотим, чтобы к концу года более 80% наших отделений стали полнофункциональными, могли обслуживать как физических лиц, так и малый бизнес и корпоративных клиентов. При оптимизации количества филиальной сети мы будем исходить из формулы эффективности и прибыльности в рамках стратегии банка на обслуживание физлиц и малого бизнеса", - отметила и.о. главы банка Галина Пахачук.

Напомним, сейчас идет распродажа имущества национализированного ПриватБанка.

4 сентября Печерский райсуд арестовал помещения завода по производству напитков "Биола", земельные участки в Одесской области, недвижимость в Одессе, Киеве, Днепре, самолет Boeing 767 и наложил арест на здание телеканала "1 + 1".

29 сентября стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал около 1,25 тыс. вагонов различных типов, а также более 30 тепловозов и 15 электровозов, принадлежащих связанным с экс-владельцами ПриватБанка.

Ранее заместитель министра финансов Оксана Маркарова сообщала, что Украина в лице Минфина намерена за 5 лет выйти из капитала ПриватБанка.

Как заявил глава наблюдательного совета Приватбанка Энгин Акчакоча, выполнение пятилетней стратегии развития ПриватБанка завершится его приватизацией в 2021 году.