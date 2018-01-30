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ПриватБанк закроет часть своих отделений, так как малоэффективны

В 2018 году национализированный ПриватБанк планирует сократить сеть отделений с 2213 до 2061

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что таким образом в ПриватБанке решили оптимизировать количество малоэффективных мини-отделений банка с небольшим количеством персонала.

Также в программе развития сети обслуживания банка запланировано открытие в течение года 49 новых универсальных отделений.

Кроме того, 73 отделения ПриватБанка "переедут" в более удобное для клиентов месторасположение и смогут предоставлять полный комплекс банковских услуг физическим и юридическим лицам.

Обновленная сеть отделений ПриватБанка до конца 2018 будет насчитывать 2061 филиалов и отделений.

Также банк планирует в течение года увеличить сеть банкоматов на 3% - до 7795, а сеть торговых POS-терминалов вырастет на 13% - до 170 тыс.

"Мы хотим, чтобы к концу года более 80% наших отделений стали полнофункциональными, могли обслуживать как физических лиц, так и малый бизнес и корпоративных клиентов. При оптимизации количества филиальной сети мы будем исходить из формулы эффективности и прибыльности в рамках стратегии банка на обслуживание физлиц и малого бизнеса", - отметила и.о. главы банка Галина Пахачук.

Напомним, сейчас идет распродажа имущества национализированного ПриватБанка.
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