ПриватБанк закроет часть своих отделений, так как малоэффективны
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что таким образом в ПриватБанке решили оптимизировать количество малоэффективных мини-отделений банка с небольшим количеством персонала.
Также в программе развития сети обслуживания банка запланировано открытие в течение года 49 новых универсальных отделений.
Кроме того, 73 отделения ПриватБанка "переедут" в более удобное для клиентов месторасположение и смогут предоставлять полный комплекс банковских услуг физическим и юридическим лицам.
Обновленная сеть отделений ПриватБанка до конца 2018 будет насчитывать 2061 филиалов и отделений.
Также банк планирует в течение года увеличить сеть банкоматов на 3% - до 7795, а сеть торговых POS-терминалов вырастет на 13% - до 170 тыс.
"Мы хотим, чтобы к концу года более 80% наших отделений стали полнофункциональными, могли обслуживать как физических лиц, так и малый бизнес и корпоративных клиентов. При оптимизации количества филиальной сети мы будем исходить из формулы эффективности и прибыльности в рамках стратегии банка на обслуживание физлиц и малого бизнеса", - отметила и.о. главы банка Галина Пахачук.
Напомним, сейчас идет распродажа имущества национализированного ПриватБанка.
4 сентября Печерский райсуд арестовал помещения завода по производству напитков "Биола", земельные участки в Одесской области, недвижимость в Одессе, Киеве, Днепре, самолет Boeing 767 и наложил арест на здание телеканала "1 + 1".
29 сентября стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал около 1,25 тыс. вагонов различных типов, а также более 30 тепловозов и 15 электровозов, принадлежащих связанным с экс-владельцами ПриватБанка.
Ранее заместитель министра финансов Оксана Маркарова сообщала, что Украина в лице Минфина намерена за 5 лет выйти из капитала ПриватБанка.
Как заявил глава наблюдательного совета Приватбанка Энгин Акчакоча, выполнение пятилетней стратегии развития ПриватБанка завершится его приватизацией в 2021 году.
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